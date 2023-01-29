В Москве подожгли автомобиль, обклеенный буквами Z

На Алтуфьевском шоссе в Москве подожгли автомобиль Toyota Land Cruiser за то, что на нем были наклейки с буквами Z. Об этом изданию «Подъем» рассказал владелец машины.
«Это поджог. В полицию обратились, им огромное спасибо. Полиция поработала оперативно. В два часа машину подожгли, вечером этого же дня товарища взяли. Ему 18 лет, он ранее судимый», — сказал мужчина.
На место инцидента прибыли пожарные, возгорание потушили. Площадь пожара составила три квадратных метра, в результате никто не пострадал.
«Буква Z мешала ему жить. Это моральная и финансовая потеря. Я думаю, вряд ли у него хватит здоровья и денег восстановить автомобиль», — добавил владелец пострадавшего автомобиля.