Разработчики Atomic Heart ответили на обвинения в сборе данных для передачи российским властям

В конце января в сети распространился фрагмент из политики конфиденциальности на сайте студии Mundfish, разработчике игры Atomic Heart. В них говорилось, что данные пользователей при необходимости могут быть переданы властям России — ФНС, пенсонному фонду и другим государственным органам.
Государству могли быть переданы, в частности, фамилия, имя, отчество, адрес регистрации или отправки корреспонденции, электронная почта, номер телефона, месторасположение и IP-адрес, следует из политики конфиденциальности Mundfish.
Студия прокомментировала порталу GamesRadar опасения в передаче данных. Команда разработчиков заявила, что текст документа устаревший и некорректный, а сайт и игра не собирают никаких данных пользователей.
«Мы должны были удалить его несколько лет назад. Сейчас мы закрыли магазин на сайте, чтобы заверить наших поклонников в честности нашей студии и продукции. Мы приносим извинения за любую неопределённость по этому вопросу», — сказали представители Mundfish.
GamesRadar отметил, что студия не опровергла сбор пользовательских данных в прошлом и не прокомментировала, есть ли у нее офис в Москве и упоминались ли на ее сайте российские власти. На данный момент раздел с политикой конфиденциальности Mundfish недоступен.
Релиз Atomic Heart на PC, PlayStation и Xbox состоится 21 февраля.