«ДДТ» в третий раз перенесла концерты в Челябинске и Магнитогорске

Российская рок-группа «ДДТ» перенесла на неопределенный срок концерты в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге «по независящим от группы и организаторов причинам». Об этом сообщается на сайте коллектива.
Музыканты заявили, что объявят новые даты выступления, как только появится такая возможность. Все приобретенные билеты будут действительны на новые даты. Зрители также могут в любое время выполнить возврат денежных средств.
«Группа „ДДТ“ искренне благодарит десятки тысяч наших поклонников, купивших билеты во многих городах России и терпеливо ожидающих наших выступлений. Спасибо, мы это понимаем и ценим», — сказано в обращении группы.
«ДДТ» уже в третий раз переносит свои концерты. Изначально выступления должны были состояться в 2020 году, позже их перенесли на 2022 год, а потом на февраль 2023-го.
В августе 2022-го фронтмена Юрия Шевчука оштрафовали за выступление против российской спецоперации на территории Украины, сделанное в мае на концерте в Уфе. Там же вокалист «ДДТ» высказался о своем понимании родины.