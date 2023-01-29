СМИ: Николай Дроздов попал в реанимацию

«Сделали свое дело ледяные дожди. Выйдя из машины, он поскользнулся и упал. Он ехал с кафедры МГУ, где работает преподавателем. Упал и ударился, выбил себе, как оказалось, восемь ребер», — сказал сосед Дроздова.