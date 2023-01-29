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СМИ: Николай Дроздов попал в реанимацию

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:02

Телеведущий и ученый Николай Дроздов попал в реанимацию. Об этом сообщает НТВ со ссылкой на его соседа-художника Константина Мирошника.

Официального подтверждения состояния ученого нет. По данным телеканала, Дроздов упал у своего дома на юго-западе Москвы, сломав восемь ребер.

«Сделали свое дело ледяные дожди. Выйдя из машины, он поскользнулся и упал. Он ехал с кафедры МГУ, где работает преподавателем. Упал и ударился, выбил себе, как оказалось, восемь ребер», — сказал сосед Дроздова.

Мирошник отметил, что ученому тяжело дышать, у него кашель и сильные боли. По его словам, сейчас Дроздов находится на аппарате ИВЛ.

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Николай Дроздов
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