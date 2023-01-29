MrBeast помог вернуть зрение тысяче незрячих и слабовидящих людей. Он оплатил им операции

Американский видеоблогер MrBeast оплатил дорогостоящие операции по замене хрусталика глаза тысяче незрячих и слабовидящих людей по всему миру. Он показал в своем новом видео, как это было.
Джимми Дональдсон (настоящее имя блогера) объяснил, почему люди теряют зрение и как проходит операция, и познакомил с участниками видео. Операции провели не только людям из США, но также из Бразилии, Вьетнама, Ямайки, Мексики, Гондураса, Индонезии, Кении и Намибии.
Будущий выпускник средней школы по имени Иеремия никогда не видел правым глазом. Вероятность, что операция пройдет успешно, составляла всего 50%, но все закончилось хорошо. Напоследок MrBeast подарил ему 50 000 долларов на обучение в колледже.
Участник по имени Сэтчел всю жизнь боролся с плохим зрением. При этом он никогда не умел водить машину. Через три недели после успешной операции MrBeast подарил ему Tesla.
Другой мужчина после операции сможет выйти на работу и обеспечивать свою семью. MrBeast помог ему с деньгами, подарив 10 000 долларов. Еще один участник видео после возвращения зрения был просто рад снова увидеть лицо своего сына.
В конце всех операций MrBeast пожертвовал 100 000 долларов хирургу, чтобы тот вылечил еще больше людей. В самом начале ролика блогер заявил, что серьезные проблемы со зрением имеют 200 млн человек.
В декабре 2022-го композитор Ханс Циммер написал оригинальный саундтрек к ролику MrBeast. Они оба оказались в Антарктике — так и сдружились.