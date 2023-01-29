MrBeast помог вернуть зрение тысяче незрячих и слабовидящих людей. Он оплатил им операции

Джимми Дональдсон (настоящее имя блогера) объяснил, почему люди теряют зрение и как проходит операция, и познакомил с участниками видео. Операции провели не только людям из США, но также из Бразилии, Вьетнама, Ямайки, Мексики, Гондураса, Индонезии, Кении и Намибии.