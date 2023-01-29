Глава буддистов Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче ушел со своего поста после внесения в реестр иноагентов

«Так же, как наш коренной гуру Его Святейшество далай-лама, оказавшийся в изгнании во времена своей юности, обращался к своему народу, так и я призываю вас: „Храните терпение и учение Будды в своих сердцах, и правда восторжествует“», — сказал Тэло Тулку Ринпоче. В конце своего обращения он заверил, что «всецело остается» с народом Калмыкии и буддистами России, служению которым «посвятил свою жизнь».