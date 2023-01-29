Глава буддистов Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче ушел со своего поста после внесения в реестр иноагентов

Почетный представитель далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков), которого Минюст внес в реестр иностранных агентов, покинул пост шаджин-ламы (верховного главы) Калмыкии. Его обращение появилось на сайте Центрального хурула республики.
«В последние два дня многие люди выражали озабоченность и сочувствие в связи с внесением моего имени в реестр иностранных агентов. Я искренне признателен им за участие и высокую оценку моей работы. Народу Калмыкии и всем последователям буддизма в эти трудные времена я желаю сохранять мужество, стойкость и приверженность идеалам сострадания, любви и ненасилия, на которых зиждется исповедуемое нами учение Будды», — сказал Тэло Тулку Ринпоче.
Он передал свои полномочия настоятелю Калмыцкого центрального буддийского монастыря «Геден Шеддуп Чой Корлинг» геше Тендзину Чойдаку (Мутулу Овьянову) и администратору гелонгу Йонтену Лодою (Сергею Киришову).
«Так же, как наш коренной гуру Его Святейшество далай-лама, оказавшийся в изгнании во времена своей юности, обращался к своему народу, так и я призываю вас: „Храните терпение и учение Будды в своих сердцах, и правда восторжествует“», — сказал Тэло Тулку Ринпоче. В конце своего обращения он заверил, что «всецело остается» с народом Калмыкии и буддистами России, служению которым «посвятил свою жизнь».
Тэло Тулку Ринпоче уехал из РФ, раскритиковал российскую военную спецоперацию и выступил в поддержку Украины. На сайте Минюста указано, что Омбадыков проживает за рубежом и имеет американское гражданство.