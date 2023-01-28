Netflix выставил на продажу два уже готовых фильма

Согласно отчету, решение Netflix о продаже фильмов связано с тем, что он стремится сохранить примерно тот же уровень расходов на контент, что и в прошлом году — около 17 млрд долларов. Стриминг хочет сосредоточить внимание на прибыли от своих более чем 230 млн подписчиков по всему миру.