Netflix выставил на продажу два уже готовых фильма

Действия «The Inheritance» (режиссер — Алехандро Брюгес) разворачиваются накануне 75-летия миллиардера Чарльза Абернати. Именинник приглашает позабывших о нем четверых детей к себе домой, опасаясь, что кто‑то или что‑то явиться к нему, чтобы убить. Чтобы заручиться их поддержкой, Абернати ставит под угрозу их наследство — если его найдут мертвым на рассвете, они потеряют все.
«House/Wife» (режиссер — Данис Гуле) рассказывает о матери, которая восстанавливается после серьезного несчастного случая. Она переезжает в прототип умного дома со своей семьей, однако все идет наперекосяк, когда она обнаруживает, что встроенный искусственный интеллект вынашивает зловещие планы.
Согласно отчету, решение Netflix о продаже фильмов связано с тем, что он стремится сохранить примерно тот же уровень расходов на контент, что и в прошлом году — около 17 млрд долларов. Стриминг хочет сосредоточить внимание на прибыли от своих более чем 230 млн подписчиков по всему миру.
Netflix — не единственный стриминг, решивший отменить или продать уже готовый или близкий к завершению проект. В прошлом году Warner Bros. Discovery отказался выпускать фильм о Бэтгерл, чтобы получить налоговые отчисления. AMC+, Parmaount+, Disney и HBO Max сделали то же самое, пишет THR.