Минздрав: с 2009 года россияне стали курить в три раза реже

«Правительство и Минздрав России уже много лет реализуют последовательную политику, направленную на снижение распространенности курения (в том числе и электронных сигарет)», — заявили в ведомстве.
Минздрав призвал не верить «очередной фейковой новости» от немецкой компании Statista, специализирующейся на рыночных и потребительских данных. По ее сведениям, в 2022 году половина живущих в России респондентов назвали себя некурящими, при этом пятая часть опрошенных рассказали об одной выкуренной за день пачке сигарет (против 16% в 2019 году).
Statista заключила, что в последние годы доля активных курильщиков увеличилась. Самый высокий процент был зафиксирован в 2016 году — 57%.
27 января Владимир Путин подписал закон, повышающий ставки акцизов на сигареты и папиросы на 2%, а на жидкости для вейпов и нагреваемый табак — на 11%. При этом акцизы на устройства для вейпа и для нагревания табака отменяются.