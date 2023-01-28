Минздрав: с 2009 года россияне стали курить в три раза реже

Минздрав призвал не верить «очередной фейковой новости» от немецкой компании Statista, специализирующейся на рыночных и потребительских данных. По ее сведениям, в 2022 году половина живущих в России респондентов назвали себя некурящими, при этом пятая часть опрошенных рассказали об одной выкуренной за день пачке сигарет (против 16% в 2019 году).