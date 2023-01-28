Реклама
Новости

Минздрав: с 2009 года россияне стали курить в три раза реже

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:59

Распространенность курения в России снижается и сейчас составляет около 21%, сообщили в телеграм-канале Минздрава. В 2009 году распространенность курения среди россиян и россиянок, по данным Росстата и GATS, составляла 69%.

«Правительство и Минздрав России уже много лет реализуют последовательную политику, направленную на снижение распространенности курения (в том числе и электронных сигарет)», — заявили в ведомстве.

Минздрав призвал не верить «очередной фейковой новости» от немецкой компании Statista, специализирующейся на рыночных и потребительских данных. По ее сведениям, в 2022 году половина живущих в России респондентов назвали себя некурящими, при этом пятая часть опрошенных рассказали об одной выкуренной за день пачке сигарет (против 16% в 2019 году).

Statista заключила, что в последние годы доля активных курильщиков увеличилась. Самый высокий процент был зафиксирован в 2016 году — 57%.

27 января Владимир Путин подписал закон, повышающий ставки акцизов на сигареты и папиросы на 2%, а на жидкости для вейпов и нагреваемый табак — на 11%. При этом акцизы на устройства для вейпа и для нагревания табака отменяются.

18 января спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам разработать предложения о возможном запрете вейпов. На следующий день Роспотребнадзор поддержал идею.

расскажите друзьям
теги
Минздрав РФРосстатГосдумаРоспотребнадзор
люди
Владимир ПутинВячеслав Володин
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»