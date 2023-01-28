В Колорадо медведь сделал 400 селфи с помощью фотоловушки

В американском штате Колорадо бурый медведь сделал около 400 селфи при помощи фотоловушки. Об этом пишет портал Mirror.
Эта камера была одной из девяти, установленных в национальном парке Боулдера. Там их разместил Департамент открытых пространств и горных парков, чтобы наблюдать за дикими животными.
Медведь нашел фотоловушку и решил воспользоваться ею по назначению. Когда рейнджеры парка проверяли снимки на камере, 400 из 580 оказались медвежьими селфи.
В СМИ и соцсетях все в восторге от фотогеничности медведя и удивляются его навыку позировать. Пользователи уже называют его дивой и сравнивают с голливудскими звездами, а также строят теории о том, что животное просто готовилось сменить аватарку.