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В Колорадо медведь сделал 400 селфи с помощью фотоловушки

Виктория Шанина
Сегодня в 17:08

В американском штате Колорадо бурый медведь сделал около 400 селфи при помощи фотоловушки. Об этом пишет портал Mirror.

Эта камера была одной из девяти, установленных в национальном парке Боулдера. Там их разместил Департамент открытых пространств и горных парков, чтобы наблюдать за дикими животными.

Медведь нашел фотоловушку и решил воспользоваться ею по назначению. Когда рейнджеры парка проверяли снимки на камере, 400 из 580 оказались медвежьими селфи.

Сотрудники нацпарка рассказали, что никогда еще не получали столько фотографий одного животного.

В СМИ и соцсетях все в восторге от фотогеничности медведя и удивляются его навыку позировать. Пользователи уже называют его дивой и сравнивают с голливудскими звездами, а также строят теории о том, что животное просто готовилось сменить аватарку.

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