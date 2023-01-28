РКН: в 2022 году произошло около 150 крупных утечек персональных данных

В Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде, созданный по инициативе РКН, в прошлом году обратились почти 1700 человек: 52% их обращений касались обработки личной информации без ведома и согласия человека, 16% — последствий мошеннических действий с личными сведениями, 9% — использования персональных данных в рекламе без согласия, а также обратившиеся защищали свои честь, достоинство и деловую репутацию.