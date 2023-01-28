РКН: в 2022 году произошло около 150 крупных утечек персональных данных

В 2022 году Роскомнадзор зафиксировал около 150 крупных утечек персональных данных, сообщает «Интерфакс». В суд передано 66 протоколов об административных правонарушениях.
За год РКН провел 78 внеплановых проверок — в 87% случаев факты незаконного распространения личной информации подтвердились. Суды вынесли по некоторым административным делам об утечках приговоры в виде штрафов на сумму около миллиона рублей, а также девять предупреждений. Еще 30 протоколов только предстоит рассмотреть.
В этом году Роскомнадзор начал еще более 25 проверок по признакам утечек персональных данных, произошедших в последние месяцы 2022 года.
В Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде, созданный по инициативе РКН, в прошлом году обратились почти 1700 человек: 52% их обращений касались обработки личной информации без ведома и согласия человека, 16% — последствий мошеннических действий с личными сведениями, 9% — использования персональных данных в рекламе без согласия, а также обратившиеся защищали свои честь, достоинство и деловую репутацию.