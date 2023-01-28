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Сериал про группу «Король и Шут» выйдет в марте

Виктория Шанина
Сегодня в 16:06

Сериал, посвященный российской панк-группе «Король и Шут» и ее фронтмену Михаилу Горшеневу, дебютирует на «Кинопоиске» 2 марта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра.

Картина расскажет о знакомстве участников группы в конце 80-х, их творчестве и гибели Горшенева в 2013 году. Также в сюжете появится фэнтези-линия со сказочными персонажами из треков «Короля и Шута».

Роль Михаила Горшенева сыграл Константин Плотников («Союз спасения», «Пять минут тишины»). Также в ролях: Влад Коноплев, Валерия Зоидова, Даниил Вахрушев, Илья Ловкий, Данила Рассомахин и другие.

Режиссером выступил Рустам Мосафир («Скиф», «Розыск-2»). Сценарий написал Дмитрий Лемешев («Алиби», «Контакт»).

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Михаил ГоршеневКонстантин ПлотниковДаниил ВахрушевИлья ЛовкийДанила РассомахинРустам МосафирДмитрий Лемешев
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