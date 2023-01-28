ЕС продлил до 31 июля санкции, наложенные на Россию с 2014 года

Речь идет об ограничениях, касающихся торговли, финансов, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта, предметов роскоши, а также запрете на импорт и перевозку сырой нефти (и некоторых нефтепродуктов) из России в ЕС морскими путями, отключении ряда российских банков от SWIFT и приостановке вещания и действия лицензий ряда СМИ. Они будут действовать как минимум до 31 июля 2023 года.