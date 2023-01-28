ЕС продлил до 31 июля санкции, наложенные на Россию с 2014 года

Совет Евросоюза решил продлить на полгода санкции, наложенные на Россию с 2014-го и расширенные с февраля 2022-го. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Речь идет об ограничениях, касающихся торговли, финансов, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта, предметов роскоши, а также запрете на импорт и перевозку сырой нефти (и некоторых нефтепродуктов) из России в ЕС морскими путями, отключении ряда российских банков от SWIFT и приостановке вещания и действия лицензий ряда СМИ. Они будут действовать как минимум до 31 июля 2023 года.
Как отмечает РИА «Новости», санкции ЕС, введенные в 2014 году и направленные против финансового, энергетического и оборонного секторов России, должны были действовать до 31 июля 2015-го. С марта 2015 года ограничения продлеваются каждые полгода.
После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз расширил ограничения против России. На данный момент приняты уже девять пакетов санкций.