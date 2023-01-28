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В Москве загорелся вестибюль станции метро «Каширская», находящейся на реконструкции

Виктория Шанина
Сегодня в 14:15

Утром 28 января загорелся вестибюль станции московского метро «Каширская», которая на данный момент находится на реконструкции. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС.

В вестибюле станции загорелся кабель в бухтах. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, его ликвидировали примерно спустя час после того, как МЧС получило сигнал о пожаре.

После начала пожара было эвакуировано около 70 человек. Пострадавших нет.

Движение с Каширского шоссе на улицу Маршала Шестопалова перекрыли. Дептранс Москвы рекомендовал водителям заранее выбирать пути объезда.

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