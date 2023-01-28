В Москве загорелся вестибюль станции метро «Каширская», находящейся на реконструкции

Утром 28 января загорелся вестибюль станции московского метро «Каширская», которая на данный момент находится на реконструкции. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС.
В вестибюле станции загорелся кабель в бухтах. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, его ликвидировали примерно спустя час после того, как МЧС получило сигнал о пожаре.
После начала пожара было эвакуировано около 70 человек. Пострадавших нет.
Движение с Каширского шоссе на улицу Маршала Шестопалова перекрыли. Дептранс Москвы рекомендовал водителям заранее выбирать пути объезда.
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