«Чемпион мира», «Алиса не может ждать» и «Фаза луны»: премия «Золотой орел» объявила победителей

Лучшим фильмом 2022 года была признана спортивная драма «Чемпион мира». Всего картина забрала пять номинаций и стала лидером по числу призов. Алексей Сидоров стал лучшим режиссером. Иван Янковский получил награду за лучшую мужскую роль в кино, Михаил Милашин — за операторскую работу, а Артем Васильев — за саундтрек.