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«Чемпион мира», «Алиса не может ждать» и «Фаза луны»: премия «Золотой орел» объявила победителей

Виктория Шанина
Сегодня в 09:10

Национальная академия кинематографических искусств и наук России объявила лауреатов премии «Золотой Орел-2022». Список победителей публикует «Бюллетень кинопрокатчика».

Лучшим фильмом 2022 года была признана спортивная драма «Чемпион мира». Всего картина забрала пять номинаций и стала лидером по числу призов. Алексей Сидоров стал лучшим режиссером. Иван Янковский получил награду за лучшую мужскую роль в кино, Михаил Милашин — за операторскую работу, а Артем Васильев — за саундтрек.

Награда за «Лучшую мужскую роль на телевидении» досталась Евгению Стычкину («Алиби»). Лучшим актером онлайн-сериала стал Никита Ефремов («Нулевой пациент»).

«Золотого орла» за лучшую женскую роль в кино получила Ирина Старшенбаум («Здоровый человек»), среди актрис на телевидении лучшей стала Юлия Хлынина («Елизавета»). А Анна Михалкова, сыгравшая главную роль в картине «Алиса не может ждать», стала лучшей актрисой онлайн-сериала.

Другие победители:

  • Лучший телевизионный сериал — «Алиби» Нурбека Эгена
  • Лучший сериал онлайн-платформ — «Художник» Тимура Алпатова
  • Лучший неигровой фильм — «Фаза луны» Андрея Осипова
  • Лучший короткометражный фильм — «А» Татьяны Жуковой
  • Лучший анимационный фильм — «Финник» Дениса Чернова
  • Лучший сценарий — Петр Тодоровский («Здоровый человек»)
  • Лучшая женская роль второго плана — Дарья Балабанова («Здоровый человек»)
  • Лучшая мужская роль второго плана — Евгений Миронов («Сердце пармы»)
  • Лучшая работа художника-постановщика — «Сердце пармы» (Павел Новиков, Владимир Трапезников)
  • Лучшая работа художника по костюмам — «Сердце пармы» (Екатерина Дыминская)
  • Лучшие визуальные спецэффекты — Cyber Post («Однажды в пустыне»)
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Алексей СидоровИван ЯнковскийАртем ВасильевЕвгений СтычкинНикита Ефремов
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