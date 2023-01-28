«Чемпион мира», «Алиса не может ждать» и «Фаза луны»: премия «Золотой орел» объявила победителей

Национальная академия кинематографических искусств и наук России объявила лауреатов премии «Золотой Орел-2022». Список победителей публикует «Бюллетень кинопрокатчика».
Лучшим фильмом 2022 года была признана спортивная драма «Чемпион мира». Всего картина забрала пять номинаций и стала лидером по числу призов. Алексей Сидоров стал лучшим режиссером. Иван Янковский получил награду за лучшую мужскую роль в кино, Михаил Милашин — за операторскую работу, а Артем Васильев — за саундтрек.
Награда за «Лучшую мужскую роль на телевидении» досталась Евгению Стычкину («Алиби»). Лучшим актером онлайн-сериала стал Никита Ефремов («Нулевой пациент»).
«Золотого орла» за лучшую женскую роль в кино получила Ирина Старшенбаум («Здоровый человек»), среди актрис на телевидении лучшей стала Юлия Хлынина («Елизавета»). А Анна Михалкова, сыгравшая главную роль в картине «Алиса не может ждать», стала лучшей актрисой онлайн-сериала.
Другие победители:
- Лучший телевизионный сериал — «Алиби» Нурбека Эгена
- Лучший сериал онлайн-платформ — «Художник» Тимура Алпатова
- Лучший неигровой фильм — «Фаза луны» Андрея Осипова
- Лучший короткометражный фильм — «А» Татьяны Жуковой
- Лучший анимационный фильм — «Финник» Дениса Чернова
- Лучший сценарий — Петр Тодоровский («Здоровый человек»)
- Лучшая женская роль второго плана — Дарья Балабанова («Здоровый человек»)
- Лучшая мужская роль второго плана — Евгений Миронов («Сердце пармы»)
- Лучшая работа художника-постановщика — «Сердце пармы» (Павел Новиков, Владимир Трапезников)
- Лучшая работа художника по костюмам — «Сердце пармы» (Екатерина Дыминская)
- Лучшие визуальные спецэффекты — Cyber Post («Однажды в пустыне»)