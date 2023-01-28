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Страны G7 поддерживают инициативу ЕС ввести потолок цен на дизельное топливо из России

Виктория Шанина
Сегодня в 10:41

Страны «Большой семерки» дали понять, что не возражают против инициативы Евросоюза ввести предельную цену на дизельное топливо из России на уровне 100-110 долларов за баррель. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника.

Точный потолок цен пока не определен. В Еврокомиссии предлагают установить его на отметке в 100 долларов за баррель. Однако в G7 считают, что предельная цена должна был чуть выше.

Причин, почему «Большая семерка» не согласна с потолком цен, несколько. Слишком низкий лимит может вызвать скачок цен на дизельное топливо в Европе. Кроме того, могут возникнуть перебои с поставками.

Стороны продолжают обсуждение и рассчитывают завершить его к началу февраля, отмечает собеседник Bloomberg.

По состоянию на 27 августа стоимость фьючерсов на дизельное топливо на лондонское бирже Intercontinental Exchange составляло 125 долларов за баррель.

С 5 декабря Евросоюз, страны G7 и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. С 5 февраля соответствующая санкция распространится также и на нефтепродукты.

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