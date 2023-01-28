Страны G7 поддерживают инициативу ЕС ввести потолок цен на дизельное топливо из России

Точный потолок цен пока не определен. В Еврокомиссии предлагают установить его на отметке в 100 долларов за баррель. Однако в G7 считают, что предельная цена должна был чуть выше.
Причин, почему «Большая семерка» не согласна с потолком цен, несколько. Слишком низкий лимит может вызвать скачок цен на дизельное топливо в Европе. Кроме того, могут возникнуть перебои с поставками.
Стороны продолжают обсуждение и рассчитывают завершить его к началу февраля, отмечает собеседник Bloomberg.
По состоянию на 27 августа стоимость фьючерсов на дизельное топливо на лондонское бирже Intercontinental Exchange составляло 125 долларов за баррель.
С 5 декабря Евросоюз, страны G7 и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. С 5 февраля соответствующая санкция распространится также и на нефтепродукты.