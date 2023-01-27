THR: Фиби Уоллер-Бридж работает над сценарием сериала «Tomb Raider»

Английская актриса и сценарист Фиби Уоллер-Бридж, известная по проекту «Дрянь», работает над текстом сериала по мотивам игры Tomb Raider. Об этом сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники.
По информации издания, шоу находится в стадии разработки. Им занимается Amazon. Уоллер-Бридж напишет сценарий сериала, однако к актерскому составу «Tomb Raider» присоединяться не планирует.
Вместо этого кинематографистка станет исполнительным продюсером шоу наряду с Райаном Андолиной, Амандой Гринблатт и Дмитрием Джонсоном. Производством шоу займется DJ2 и продакшн-компания Андолины и Гринблатт.
Ранее стало известно, что Уоллер-Бридж примет участие в работе над экранизацией книги Клаудии Люкс «Подпишите здесь». В этом проекте она также станет исполнительным продюсером.