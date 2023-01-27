В синагоге в Иерусалиме произошла стрельба. Израильские власти назвали инцидент терактом

В синагоге в Иерусалиме произошла стрельба: неизвестный мужчина убил по меньшей мере семь человек и ранил еще троих. Об этом сообщило издание The Times of Israel.
Инцидент случился около 20:15 по местному времени. По информации полиции, злоумышленник приехал к синагоге, расположенной в Восточном Иерусалиме, на машине и открыл огонь.
Правоохранительные службы Израиля оценивают случившееся как теракт. Стрелок был застрелен офицерами полиции при попытке скрыться с места происшествия. Им оказался 21-летний местный житель Алькам Хайри.
Жертвами преступника стали две пожилые женщины, одну из которых он застрелил еще на подъезде к синагоге, а также пятеро мужчин, в том числе проезжавший мимо мотоциклист.
«Террорист стрелял по всем, кого он встречал. Он вышел из машины и устроил кровавую расправу», — заявил комиссар полиции Коби Шабтай.
Пять человек скончались на месте, еще двое умерли в больницах. Погибшим мужчинам было 20, 25, 30, 50 и 60 лет, погибшим женщинам — 60 и 70 лет. Тяжело ранены также 15-летний подросток, 24-летний мужчина и 60-летняя женщина.