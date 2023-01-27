Потери H&M после ухода из России составили 490 млн долларов

После ухода с российского рынка шведский бренд H&M потерпел убытки в размере 5 млрд шведских крон (490 млн долларов). Об этом говорится в финансовом отчете ритейлера за 2022 год.
«Не успели мы оставить позади самые тяжелые негативные последствия пандемии, как в Украине начались военные действия. Мы быстро решили приостановить продажи в затронутых странах, а затем свернуть наш бизнес в России и Беларуси. Наше решение уйти из России, которая была важным и прибыльным рынком, оказало значительное негативное влияние на наши результаты», — заявляет главный исполнительный директор бренда Хелена Хельмерссон.
Помимо ухода из России, на убытки H&M повлиял еще ряд факторов, косвенно связанных со спецоперацией и антироссийскими санкциями. В частности, речь идет о скачках курса доллара, увеличении стоимости сырья и затратах на электроэнергию.
«Совокупный эффект этих факторов негативно повлиял на прибыль в четвертом квартале и составил 5 млрд шведских крон по сравнению с тем же кварталом прошлого года», — сказала Хельмерссон.
H&M, пришедший на российский рынок в 2009 году, приостановил работу в стране в марте 2022 года. В июле ретейлер объявил об окончательном уходе из РФ, и уже в декабре были закрыты все магазины бренда в России.