Потери H&M после ухода из России составили 490 млн долларов

«Не успели мы оставить позади самые тяжелые негативные последствия пандемии, как в Украине начались военные действия. Мы быстро решили приостановить продажи в затронутых странах, а затем свернуть наш бизнес в России и Беларуси. Наше решение уйти из России, которая была важным и прибыльным рынком, оказало значительное негативное влияние на наши результаты», — заявляет главный исполнительный директор бренда Хелена Хельмерссон.