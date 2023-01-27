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Николь Кидман сыграет в экранизации романа «Идеальная няня». Она выйдет на HBO

Юлия Онодэра
Вчера в 22:56

Австралийская актриса Николь Кидман («Большая маленькая ложь», «Мулен Руж!») снимется вместе с Майей Эрскин («Оби-Ван Кеноби», «Винная страна») в экранизации романа Лейлы Слимани «Идеальная няня». Об этом сообщил Deadline.

Эрскин выступит создателем мини-сериала и его сценаристом. Шоу разработает компания Legendary Entertainment. Оно расскажет о на первый взгляд безупречной няне, чья личность скрывает нечто пугающее.

Кидман станет исполнительным продюсером проекта вместе с Пер Саари и Эрскин, а также Паскалем Кошете из Why Not Productions и Филиппом Годо из Pan-Europeenne.

Роман «Идеальная няня» был опубликовал во Франции в 2016 году и стал международным бестселлером. На его создание Лейлу Слимани вдохновила трагедия детей Крим, которые были убиты в 2012 году женщиной, которой доверили заботу о них.

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Николь КидманМайя ЭрскинФилипп ГодоЛейла Слимани
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