Николь Кидман сыграет в экранизации романа «Идеальная няня». Она выйдет на HBO

Австралийская актриса Николь Кидман («Большая маленькая ложь», «Мулен Руж!») снимется вместе с Майей Эрскин («Оби-Ван Кеноби», «Винная страна») в экранизации романа Лейлы Слимани «Идеальная няня». Об этом сообщил Deadline.
Эрскин выступит создателем мини-сериала и его сценаристом. Шоу разработает компания Legendary Entertainment. Оно расскажет о на первый взгляд безупречной няне, чья личность скрывает нечто пугающее.
Кидман станет исполнительным продюсером проекта вместе с Пер Саари и Эрскин, а также Паскалем Кошете из Why Not Productions и Филиппом Годо из Pan-Europeenne.
Роман «Идеальная няня» был опубликовал во Франции в 2016 году и стал международным бестселлером. На его создание Лейлу Слимани вдохновила трагедия детей Крим, которые были убиты в 2012 году женщиной, которой доверили заботу о них.