Компания Nielsen назвала самые популярные сериалы 2022 года

Кроме того, стрим-сервис показывал «Озарка» и «Уэнсдэй». Оба шоу вошли в тройку самых популярных оригинальных проектов (лидером в этой категории ожидаемо стали «Очень странные дела»). В рейтинге по минутам просмотра они заняли 4-е и 12-е места с показателями 31,3 и 18,6 млрд минут соответственно.