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Компания Nielsen назвала самые популярные сериалы 2022 года

Юлия Онодэра
Вчера в 21:10

Аналитическая компания Nielsen назвала самые популярные фильмы и сериалы, которые были показаны на стриминговых сервисах в 2022 году. Об этом сообщил Deadline.

Из 15 наиболее успешных релизов года 11 проектов выпустил Netflix. Именно на этой платформе демонстрировали самое просматриваемое шоу — «Очень странные дела». На него аудитория в сумме потратила 52 млрд минут.

Кроме того, стрим-сервис показывал «Озарка» и «Уэнсдэй». Оба шоу вошли в тройку самых популярных оригинальных проектов (лидером в этой категории ожидаемо стали «Очень странные дела»). В рейтинге по минутам просмотра они заняли 4-е и 12-е места с показателями 31,3 и 18,6 млрд минут соответственно.

Также в перечень попали «Морская полиция: Спецотдел», детское шоу «Cocomelon», мультфильм Disney «Энканто», «Анатомия страсти», «Мыслить как преступник», анимационный сериал «Блуи», «Девочки Гилмор», «Сайнфелд», «Сверхъестественное», «Хартленд», «Кобра Кай» и «Симпсоны».

Среди оригинальных проектов в топе оказались «Кобра Кай», «Бриджертоны», «Виргин Ривер», «Монстр: История Джеффри Дамера», «Слепая любовь», «Изобретая Анну», «Корона», «Пацаны», «Лучший пекарь Британии», «Академия „Амбрелла“», «Последнее королевство» и «Властелин колец: Кольца власти». Из этих шоу только «Пацаны» и «Кольца власти» не выпущены Netflix — их создали при участии Prime Video.

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