Под Каиром обнаружили мумию возрастом 4300 лет. Вероятно, она древнейшая из найденных в Египте

Во время раскопок в некрополе Саккара (самом старом захоронении Мемфиса, столицы Древнего царства) неподалеку от Каира археологи обнаружили гробницу — по их оценкам, найденная в ней мумия может быть самой древней и наиболее сохранной из обнаруженных когда‑либо в Египте. О сюжете рассказывает Reuters.
Мумия была найдена на дне 15-метрового колодца рядом со ступенчатой пирамидой Джосера — первой пирамидой Древнего Египта и самым старым из сохранившихся крупных каменных зданий в мире.
Возраст находки — порядка 4300 лет. Она относится к периодам пятой и шестой династий Древнего царства — они охватывают период примерно с 2500 до 2100 лет до нашей эры.
Руководитель группы раскопок Захи Хавасс рассказал: «Я заглянул внутрь, чтобы увидеть, что внутри саркофага. А там — потрясающая мумия, полностью покрытая слоями золота». Имя захороненного — Гекашепес, детали его личности пока неизвестны.
Ведущий научный сотрудник Центра египтологических исследований РАН Роман Орехов, посещавший раскопки в Саккаре, считает, что речь идет не о мумии: «В то время мумий как таковых еще не было, по крайней мере таких, какие появились в эпоху Нового царства (с XVI по XI век до нашей эры. — Прим. ред.). Делали нечто наподобие кукол, восполняя вставками части тела, или покрывали тело золотом. Таким образом египтяне подчеркивали, что плоть сакральна».
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Обычно останки того периода ничем не покрывались. Чаще всего они в крайне плохом состоянии. В лучшем случае на них можно обнаружить покрытую золотом диадему или так называемые ордена жизни — египетский символ Анх из тонкой золотой проволоки».
Если отвлечься от покрытой золотом находки, то открытий в Саккаре оказалось несколько. Так, обнаружен саркофаг человека по имени Хнумджедеф — в его обязанности входил надзор за чиновниками и знатью. Был он и священнослужителем.
Хнумджедеф служил при Унасе, последнем фараоне Пятой династии Древнего Египта. Внутренняя часть его гробницы украшена изображениями сцен из повседневной жизни, передает Reuters.
Другое захоронение принадлежит чиновнику по имени Мери. Археологи говорят, что он носил титул «хранителя секретов и помощника великого правителя дворца». Еще одно — древнеегипетскому автору и судье Фетеку. Здесь же — статуи и амулеты, относящиеся к III тысячелетию до нашей эры.
В 2019 году египетские ученые обнаружили мумию высокопоставленного египтянина Хуви, который был искусно забальзамирован. Дальнейший анализ показал, что она была выполнена 4000 лет назад — и таким образом считалась древнейшей.