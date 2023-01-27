Под Каиром обнаружили мумию возрастом 4300 лет. Вероятно, она древнейшая из найденных в Египте

«В египтологии есть единственный подобный пример: в 1950-х французский археолог Жан-Филипп Лауэр обнаружил в пирамиде Джосера кость, покрытую золотом, и решил, что это кость самого фараона. Практика покрывания останков золотом очень древняя. Видимо, этот человек был приближенным фараона или важным вельможей.

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Обычно останки того периода ничем не покрывались. Чаще всего они в крайне плохом состоянии. В лучшем случае на них можно обнаружить покрытую золотом диадему или так называемые ордена жизни — египетский символ Анх из тонкой золотой проволоки».

Роман Орехов Ведущий научный сотрудник Центра египтологических исследований РАН