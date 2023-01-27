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Блейк Лайвли снимется в экранизации романа Колин Гувер «Это закончится с нами»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:03

Американская актриса Блейк Лайвли, известная по сериалу «Сплетница» и фильму «Век Адалин», снимется в экранизации романа Колин Гувер «Это закончится с нами» («It Ends with Us»). Об этом сообщил Variety.

Лайвли снимется в картине вместе с Джастином Бальдони, поставившим фильм «В метре друг от друга». Киноадаптацию разработает Sony Pictures. Бальдони выступит одновременно режиссером проекта и исполнителем одной из главных ролей.

Кинематографист также станет исполнительным продюсером фильма наряду с Гувер, Стивом Саровицем и Эндрю Калофом. Среди других продюсеров будут Алекс Сакс из Saks Picture Company, Джейми Хит из Wayfarer Studios и Кристи Холл.

Холл, известная по работе над сериалом «Мне это не нравится», напишет сценарий ленты. В нем она расскажет о девушке Лили из маленького городка, которая переезжает в Бостон, чтобы открыть собственный бизнес.

По сюжету Лили встретит в Бостоне нейрохирурга Райла. С ним у героини возникнет взаимное притяжение, однако Райл, как окажется, испытывает «полное отвращение к отношениям». Мужчина все же начнет видеться с Лили, однако тревога не покинет ее.

Девушка будет задаваться вопросом, что же сделало Райла таким противником отношений. Кроме того, Лили одолеют мысли о ее первой любви — Атласе Корригане. Героиня оставила его позади, но Атлас однажды вернется в ее жизнь.

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