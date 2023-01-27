Блейк Лайвли снимется в экранизации романа Колин Гувер «Это закончится с нами»

По сюжету Лили встретит в Бостоне нейрохирурга Райла. С ним у героини возникнет взаимное притяжение, однако Райл, как окажется, испытывает «полное отвращение к отношениям». Мужчина все же начнет видеться с Лили, однако тревога не покинет ее.