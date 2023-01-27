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Мультсериал «Симпсоны» продлили на два сезона

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:06

Анимационный сериал «Симпсоны», который выходит на американском телевидении с 1989 года, продлили еще на два сезона. Об этом сообщил Variety.

По информации издания, на телеканале Fox выйдет 35-й и 36-й сезоны шоу. Кроме того, поклонники ироничных мультсериалов смогут увидеть два сезона еще двух популярных проектов — «Закусочная Боба» и «Гриффины».

«С помощью этих трех продлений мы отмечаем превосходство анимации Fox, наше замечательное давнее партнерство с 20th Television и тех блестящих создателей и невероятных актеров, которые стоят за этими навсегда любимыми шоу», — заявили в Fox.

Все три сериала входят в топ-10 самых популярных комедий телесезона 2022/2023. «Закусочная Боба» находится на вершине этого рейтинга, «Симпсоны» занимают четвертую строчку, а «Гриффины» — пятую.

Журнал Time в 1998 году называл «Симпсонов» лучшим телевизионным сериалом XX века. В шоу вышло уже 34 сезона, в сумме — около 750 эпизодов. «Гриффины» выходят на Fox с 1999 года, «Закусочная Боба» — с 2011-го.

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