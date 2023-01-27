Система распознавания лиц идентифицировала картину, о которой спорят полвека, как полотно Рафаэля

Ученые двух британских исследовательских центров — Ноттингемского университета и Университета Брэдфорда — использовали технологию распознавания лиц, чтобы идентифицировать создателя картины, известной как тондо де Бреси.
Система показала, что автор тондо (термин для произведений искусства, вписанных в круг) — итальянский мастер эпохи Возрождения Рафаэль Санти, как и полагали ученые. О сюжете рассказывает ArtNews.
О подлинности тондо де Бреси исследователи спорят почти 50 лет, ряд искусствоведов считает его предшественником «Сикстинской Мадонны» Рафаэля. В 1981 году работу приобрел британский коллекционер Джордж Лестер Уинвард. Он же впервые предположил, что картина принадлежит кисти итальянца.
Впоследствии работа была передана специальному фонду (он так и называется: Фонд де Бреси, в честь французских предков Уинварда), чтобы ее могли изучать все желающие специалисты. В 2000-х годах британские исследователи Хоуэлл Эдвардс и Тимоти Беной предоставили ряд свидетельств того, что автором картины мог быть Рафаэль.
Они изучали краски картины с помощью молекулярного анализа, чтобы установить временной период написания полотна, и обнаружили массикот — окись свинца, серо-желтоватый пигмент, важнейший для старых мастеров.
Также Эдвардс и Беной заявили, что в основе использованного в работе клея — растительный крахмал, что также характерно для живописцев Ренессанса. Эксперты отмечали, что многие из приемов нанесения краски на холст свойственны только Рафаэлю.
По их данным, картина была создана до 1700 года, более точной информации о времени создания картины у ученых не было. Рафаэль умер в 1520-м. В 2013-м фонд сообщил, что картину выставят на торги, однако сообщения о ее покупке так и не появились, посвященная аукциону страница впоследствии была удалена с сайта.
Это «очень высокая статистическая вероятность того, что произведения созданы одним тем же автором», — говорят в Ноттингемском университете. Степень сходства лиц младенца Христа на обеих картинах — 86%. Обычно в таких случаях сходство в 75% и выше позволяет говорить об идентичности изобразительной техники.
Результаты исследования уже презентовали на одной из конференций в Камбодже. Ожидается, что целиком работу опубликуют уже в январе 2023 года, пишет ArtNews.