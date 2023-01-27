Система распознавания лиц идентифицировала картину, о которой спорят полвека, как полотно Рафаэля

По их данным, картина была создана до 1700 года, более точной информации о времени создания картины у ученых не было. Рафаэль умер в 1520-м. В 2013-м фонд сообщил, что картину выставят на торги, однако сообщения о ее покупке так и не появились, посвященная аукциону страница впоследствии была удалена с сайта.