Тейлор Свифт тонет в лавандовом тумане в новом клипе «Lavender Haze»

Название песни Свифт позаимствовала из сериала «Безумцы». «Я наткнулась на фразу „лавандовый туман“, когда смотрела „Безумцев“. Я подумала, что это звучит круто. И оказывается, что это распространенная фраза, которую использовали в 1950-х годах, когда описывали влюбленность. Если вы находитесь в „лавандовом тумане“, это значит, что вы окружены сиянием любви», — пояснила она.