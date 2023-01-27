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Тейлор Свифт тонет в лавандовом тумане в новом клипе «Lavender Haze»

Семён Гудошников
Сегодня в 17:56

Тейлор Свифт экранизировала песню «Lavender Haze» с недавнего альбома «Midnights». В клипе артистка прогуливается по своему дому, когда над ее головой возникают маленькие облачка, а из пола прорастают цветы.

Название песни Свифт позаимствовала из сериала «Безумцы». «Я наткнулась на фразу „лавандовый туман“, когда смотрела „Безумцев“. Я подумала, что это звучит круто. И оказывается, что это распространенная фраза, которую использовали в 1950-х годах, когда описывали влюбленность. Если вы находитесь в „лавандовом тумане“, это значит, что вы окружены сиянием любви», — пояснила она.

Это третий трек с «Midnights», получивший музыкальное видео, в прошлом году были экранизированы «Anti-Hero» и «Bejeweled».

«Midnights» с тринадцатью треками увидел свет в октябре 2022-го. Песни из него заняли все первые десять строк чарте Billboard Hot 100, что стало рекордом. В ноябре Свифт победила в главной номинации American Music Awards 2022.

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