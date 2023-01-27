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Liili разрушает идеальный образ бывшего в сингле «Mrak»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:45

Казахская певица Liili выпустила сингл «Mrak» о расставании. Послушать его можно здесь.

Впервые слушатели познакомились с песней еще в 2020 году во время трансляции Liili на ютьюбе. С тех пор в тексте композиции произошли изменения, например, исчезло слово «мрак», которое певица решила все-таки оставить в названии.

Лирическая героиня Liili размышляет над расставанием с возлюбленным и разрушает его идеальный образ. «Это признание в любви человеку, который поставил меня в неловкое положение, обманул меня. Наверное, я решила защитить свою неловкость, написав об этом песню, в которой поделилась шоковым состоянием. Так становится легче воспринимать ситуацию», — рассказала исполнительница.

В январе «Афиша Daily» поговорила с Liili про тикток-хиты и объективацию певиц, похудение на 13 килограмм, собственную музыку в сторис Ким Кардашьян и карьерные амбиции. Получилось большое интервью.

Подробности по теме
«Я буду певицей или буду мыть полы»: интервью с новой казахской звездой Liili
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