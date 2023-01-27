Liili разрушает идеальный образ бывшего в сингле «Mrak»

Лирическая героиня Liili размышляет над расставанием с возлюбленным и разрушает его идеальный образ. «Это признание в любви человеку, который поставил меня в неловкое положение, обманул меня. Наверное, я решила защитить свою неловкость, написав об этом песню, в которой поделилась шоковым состоянием. Так становится легче воспринимать ситуацию», — рассказала исполнительница.