Liili разрушает идеальный образ бывшего в сингле «Mrak»

Впервые слушатели познакомились с песней еще в 2020 году во время трансляции Liili на ютьюбе. С тех пор в тексте композиции произошли изменения, например, исчезло слово «мрак», которое певица решила все-таки оставить в названии.
Лирическая героиня Liili размышляет над расставанием с возлюбленным и разрушает его идеальный образ. «Это признание в любви человеку, который поставил меня в неловкое положение, обманул меня. Наверное, я решила защитить свою неловкость, написав об этом песню, в которой поделилась шоковым состоянием. Так становится легче воспринимать ситуацию», — рассказала исполнительница.
В январе «Афиша Daily» поговорила с Liili про тикток-хиты и объективацию певиц, похудение на 13 килограмм, собственную музыку в сторис Ким Кардашьян и карьерные амбиции. Получилось большое интервью.