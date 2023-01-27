Новым владельцем здания кинотеатра «Ударник» в Москве стал председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, сообщает ТАСС. Его восстановят для показов премьерного и фестивального кино после закрытия в 2010 году.
В конце октября 2022 года собственником памятника конструктивизма стало ООО «ГЭС-2», владеющее одноименным центром современного искусства на базе бывшей городской электростанции, узнал РБК.
Работы по восстановлению «Ударника» начнутся в этом году и займут не менее четырех лет, сообщила представитель кинотеатра Светлана Максимченко. По ее словам, в здании разместятся несколько кинозалов, кафе, книжный магазин, пространства для просветительских и выставочных проектов, а на крыше откроется терраса и смотровая площадка.
Кадастровая стоимость здания — 904 млн рублей. Оно было под контролем правительства Москвы, в оперативном управлении «Москино». Сколько заплатило ООО «ГЭС-2», неизвестно.
20 января 2023 года Михельсон передал контроль над «ГЭС-2» и «Ударником» своей дочери Виктории, заметил РБК в ЕГРЮЛ. Фонд V–A–C, который создает проекты в центре «ГЭС-2», назван в ее честь.