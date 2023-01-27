Работы по восстановлению «Ударника» начнутся в этом году и займут не менее четырех лет, сообщила представитель кинотеатра Светлана Максимченко. По ее словам, в здании разместятся несколько кинозалов, кафе, книжный магазин, пространства для просветительских и выставочных проектов, а на крыше откроется терраса и смотровая площадка.