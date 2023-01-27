Аргентинские фермеры высадили изображение лица Лионеля Месси на кукурузных полях

Более двадцати аргентинских фермеров выразили любовь к Лионелю Месси, высадив изображение его лица на своих кукурузных полях. Об этом пишет Reuters.
Для создания кукурузного портрета фермеры использовали специальный код, разработанный сельскохозяйственным инженером Карлосом Фаричелли. Алгоритм подсказывал технике, сколько семян на квадратный метр нужно сеять в различных местах, чтобы выросшая кукуруза образовала огромное лицо капитана аргентинской футбольной сборной.
«Когда кукуруза растет и делается снимок с воздуха, более интенсивный зеленый цвет контрастирует с тем, где меньше растений. Так создается этот вид сельскохозяйственного искусства», — пояснил инженер.
Фаричелли сделал код доступным для всех фермеров, решивших таким образом отдать дань уважения спортсмену. «Для меня Месси непобедим», — сказал один из фермеров, присоединившихся к проекту. Он добавил, что счастлив отпраздновать победу аргентинской команды на чемпионате мира, высадив урожай.
Фермеры отметили, что сильно рисковали, поскольку высаживали портрет Месси во время засухи. Но они считают, что любовь к футбольному кумиру оправдывает все риски.