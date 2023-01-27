Аргентинские фермеры высадили изображение лица Лионеля Месси на кукурузных полях

Фаричелли сделал код доступным для всех фермеров, решивших таким образом отдать дань уважения спортсмену. «Для меня Месси непобедим», — сказал один из фермеров, присоединившихся к проекту. Он добавил, что счастлив отпраздновать победу аргентинской команды на чемпионате мира, высадив урожай.