Бразилец инсценировал свою смерть, чтобы посмотреть, кто придет на его похороны

Лемос по работе посещает много похорон, на которые приходят от 2 до 500 человек. Он задумался, сколько членов семьи и друзей придет на его похороны, и сообщил в своих соцсетях о своей смерти через фейковый аккаунт. За день до этого на его странице была выложена фотография с мужчиной в больнице.