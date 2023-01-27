Бразилец инсценировал свою смерть, чтобы посмотреть, кто придет на его похороны

60-летний бразилец Бальтазар Лемос инсценировал свою смерть из чистого любопытства — он хотел посмотреть, кто придет на его похороны. Об этом пишет Oddity Central.
Лемос по работе посещает много похорон, на которые приходят от 2 до 500 человек. Он задумался, сколько членов семьи и друзей придет на его похороны, и сообщил в своих соцсетях о своей смерти через фейковый аккаунт. За день до этого на его странице была выложена фотография с мужчиной в больнице.
Семью Лемоса новость шокировала. Один из его племянников помчался в больницу, чтобы узнать больше информации о дяде, но там никаких записей о госпитализации Лемоса не оказалось. Тем временем в соцсетях друзья «покойного» мужчины публиковали посты со словами скорби, а на странице Лемоса появились место и время «похорон».
18 января друзья и семья Лемоса собрались в небольшой часовне в его родном городе. В какой‑то момент голос мужчины начал рассказывать о своей жизни, и некоторые из присутствующих заплакали, думая, что это запись умершего. Затем двери алтаря открылись, и из них вышел сам Лемос.
Он признался, зачем инсценировал свою смерть и устроил «похороны», но в ответ получил обвинения в жестокости. После огласки в СМИ Лемос пояснил, что никогда не хотел причинять людям горе, но это был единственный способ узнать, кто будет оплакивать его кончину, и извинился. По его словам, подготовка к «похоронам» заняла у него пять месяцев.
«Ты получил то, что хотел, Бальтазар, чтобы привлечь внимание, все говорят о твоей „смерти“. Все скорбели. Какая нелепая шутка! Думаю, тебе стоит сфотографироваться со всеми, кто оплакивал твою ненастоящую смерть. Я не знаю вас лично и надеюсь, что никогда не встречусь с вами», — написал один из пользователей после резонанса истории.
Люди обратили внимание, что у Лемоса есть восьмидесятилетняя мать, прикованная к инвалидной коляске. Они посчитали выходку мужчины еще более неблагоразумной, ведь у пожилой женщины мог случиться сердечный приступ.