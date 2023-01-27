Борьба за «Оскар» и Голливуд 60-х: спектакль «Горгоны» в Театре сатиры

Народная артистка России Алена Яковлева и заслуженная артистка России Марина Ильина играют голливудских див 60-х годов. Они постоянно ссорятся, потому что обе борются за славу и любовь зрителя. Но, будучи давними знакомыми, они все-таки находят в себе силы мириться друг с другом.