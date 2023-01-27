Борьба за «Оскар» и Голливуд 60-х: спектакль «Горгоны» в Театре сатиры

В Театре сатиры проходит спектакль «Горгоны», основанный на пьесе американского драматурга Дона Нигро, рассказали «Афише Daily» представители театра. Постановка посвящена соперничеству двух драматических актрис, поэтому и главных ролей в спектакле — две.
Народная артистка России Алена Яковлева и заслуженная артистка России Марина Ильина играют голливудских див 60-х годов. Они постоянно ссорятся, потому что обе борются за славу и любовь зрителя. Но, будучи давними знакомыми, они все-таки находят в себе силы мириться друг с другом.
«Алена Яковлева и Марина Ильина великолепно передают всю палитру чувств своих героинь. Здесь соперничество переплетается с ностальгией по прежним отношениям, а зависть — с нежным отношением друг к другу», — говорится в релизе спектакля.
Главные героини оказывается на съемочной площадке крупнобюджетного фильма. Они понимают, что кому‑то из них эта роль принесет «Оскар», и соперничество набирает новые обороты.
Театр сатиры поделился с «Афишей Daily» эксклюзивными кадрами спектакля:
Постановка «Горгоны» проходит на уютной сцене «Чердак сатиры», которая усиливает ощущение таинственности и кулуарности истории. А за атмосферу роскоши старого Голливуда отвечают костюмы, созданные художником Викторией Севрюковой.