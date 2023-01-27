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Борьба за «Оскар» и Голливуд 60-х: спектакль «Горгоны» в Театре сатиры

Виктория Шанина
Сегодня в 15:01

В Театре сатиры проходит спектакль «Горгоны», основанный на пьесе американского драматурга Дона Нигро, рассказали «Афише Daily» представители театра. Постановка посвящена соперничеству двух драматических актрис, поэтому и главных ролей в спектакле — две.

Народная артистка России Алена Яковлева и заслуженная артистка России Марина Ильина играют голливудских див 60-х годов. Они постоянно ссорятся, потому что обе борются за славу и любовь зрителя. Но, будучи давними знакомыми, они все-таки находят в себе силы мириться друг с другом.

«Алена Яковлева и Марина Ильина великолепно передают всю палитру чувств своих героинь. Здесь соперничество переплетается с ностальгией по прежним отношениям, а зависть — с нежным отношением друг к другу», — говорится в релизе спектакля.

Главные героини оказывается на съемочной площадке крупнобюджетного фильма. Они понимают, что кому‑то из них эта роль принесет «Оскар», и соперничество набирает новые обороты.

Театр сатиры поделился с «Афишей Daily» эксклюзивными кадрами спектакля:

Постановка «Горгоны» проходит на уютной сцене «Чердак сатиры», которая усиливает ощущение таинственности и кулуарности истории. А за атмосферу роскоши старого Голливуда отвечают костюмы, созданные художником Викторией Севрюковой.

Ближайший показ спектакля состоится 2 февраля. Билеты можно купить на сайте «Афиши».

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Алена ЯковлеваМарина ИльинаДон НигроВиктория Севрюкова
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