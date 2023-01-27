Gorillaz, Fucked Up, Lil Yachty, сингл «Гафта» и «Макодзебы»: главные музыкальные релизы пятницы

Начинавшие с грубого и прямолинейного хардкора, за двадцать с лишним лет Fucked Up испытали на себе перепады совершенно разного рода: от записи рок-опер до обращения к абстрактной электронике. «One Day» — привет и панк-року, и поп-музыке разом. Заглавие альбома не абстракция — он действительно был сочинен и написан за 24 часа. В этом ключе он, стало быть, и есть самая экспериментальная из работ группы.