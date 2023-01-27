Gorillaz, Fucked Up, Lil Yachty, сингл «Гафта» и «Макодзебы»: главные музыкальные релизы пятницы

Пятница традиционно полна музыкальными новинками. Выбрали самые примечательные из них.
Gorillaz
Silent Running ft. Adeleye Omotayo
Пятый сингл с готовящейся к выходу пластинки «Cracker Island» — прежде увидели свет заглавная композиция, а также треки «New Gold», «Baby Queen» и «Skinny Ape». В «Silent Running» Деймону Албарну подпевает Аделье Омотайо, в прошлом бэк-вокалист музыкального коллектива, который играл с Эми Уайнхаус, а ныне участник The Humanz Choir — хора в составе Gorillaz.
Lil Yachty
«Let’s Start Here»
Как Лил Яти и обещал в начале 2022-го, рэпа (и трэпа в частности) на его новом альбоме не оказалось — зато есть прифанкованная гитарная музыка в духе 1960-х и 1970-х. Так или иначе, это несколько неожиданный поворот после хита «Poland». Логичнее становится, если вспомнить о ремиксе на Tame Impala.
Heavy Blanket
«Moon Is»
Изощренный, технично сыгранный и абсолютно безэмоциональный психоделический рок, сочиненный трио, во главе которого стоит Джей Маскис — предводитель великой альтернативной рок-группы 1990-х Dinosaur Jr. Фирменная манера игры Маскиса (например, одичалые запилы) на месте, но Heavy Blanket — абсолютно самостоятельный с музыкальной точки зрения проект и фан-базе Dinosaur Jr. он едва ли будет интересен.
Rosalía
«LLYLM»
После испаноязычного альбома «Motomami» Розалия возвращается к английским текстам. Латиноамериканская идентичность при этом никуда не девается: ритм трека поддерживают традиционные для фламенко хлопки в ладони, также известные как пальмас. Сама композиция (аббревиатура «LLYLM» — «Lie Like You Love Me», «Лги так, будто любишь меня») отсылает к лирической, более тонкой стороне того, что делает Розалия, не к прославившей ее агрессивной подаче.
Fucked Up
«One Day»
Начинавшие с грубого и прямолинейного хардкора, за двадцать с лишним лет Fucked Up испытали на себе перепады совершенно разного рода: от записи рок-опер до обращения к абстрактной электронике. «One Day» — привет и панк-року, и поп-музыке разом. Заглавие альбома не абстракция — он действительно был сочинен и написан за 24 часа. В этом ключе он, стало быть, и есть самая экспериментальная из работ группы.
«Гафт» и «Макодзеба»
«Ангел»
Совместный благотворительный сингл двух российских инди-проектов. Лидер «Гафта» Николай Яковлев передает: «Посвящаю ее [композицию] моему папе, которого не стало очень давно. Пусть у вас будут свои смыслы. Средства с прослушиваний мы переведем в фонд против ДТП. Делитесь этим, пожалуйста. Мне кажется, это важно и нужно».