Бывшего схимонаха Сергия приговорили к 7 годам колонии

Суд в Москве приговорил бывшего схимонаха Сергия к 5,5 года колонии по делу о разжигании ненависти. Еще 3,5 года он получил ранее за призывы к суициду, самоуправство и нарушение свободы совести. С учетом времени, проведенного под арестом, в совокупности экс-схимонаху предстоит отсидеть в колонии еще 7 лет, сообщает ТАСС.