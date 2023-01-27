Бывшего схимонаха Сергия приговорили к 7 годам колонии

Суд в Москве приговорил бывшего схимонаха Сергия к 5,5 года колонии по делу о разжигании ненависти. Еще 3,5 года он получил ранее за призывы к суициду, самоуправство и нарушение свободы совести. С учетом времени, проведенного под арестом, в совокупности экс-схимонаху предстоит отсидеть в колонии еще 7 лет, сообщает ТАСС.
Причиной возбуждения дела о разжигании ненависти стали ролики Сергия, в которых следствие обнаружило оскорбления иудеев, мусульман и католиков. Его помощник Всеволод Могучев получил по этому делу пять лет лишения свободы.
Первый приговор Сергию вынесли в ноябре 2021 года. Тогда суд счел доказанным, что схимонах, несмотря на отлучение от церкви, незаконно мешал проведению религиозных обрядов и инвентаризации зданий Среднеуральского монастыря. Кроме того, Сергий призывал не менее 10 монахинь к суициду и размещал ролики с подобными призывами в сети, указывало следствие.
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