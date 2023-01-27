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Дикторы попросили Госдуму защитить их голоса от копирования искусственным интеллектом

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:56

Союз дикторов написал письмо главе комитета Госдумы по информполитике Александру Хинштейну с предложением разработать регулирование синтеза голосов с помощью ИИ. Авторы документа рассказали «Коммерсанту» о случаях «краж» их голосов.

Речь идет о технологиях, которые копируют голос человека на основе звуковой записи и позволяют в дальнейшем использовать его в голосовых помощниках или онлайн-синтезаторах. Дикторы опасаются, что с распространением технологии их доходы снизятся, ведь получить синтезированную речь станет дешевле.

«Нет ни норм, ни практики, ни понимания, как писать претензию. Заказчики ссылаются на договор, в котором есть пункты про отчуждение прав, право на переработку и право передачи третьим лицам. Поскольку в законе нет норм регулирования использования синтезированного голоса, разработчики применяют термины „отчуждение прав“ и „право на переработку“», — рассказали дикторы о проблемах с «кражами» голосов. Они требуют «новых правил и законов» в области синтеза голоса.

Союз просит ввести запрет на отчуждение прав исполнителей при использовании голосового синтеза и перейти на лицензионные договоры «с четко определенным сроком действия», а также закрепить условие, что запись синтезированного голоса может использоваться только в конкретном проекте.

«Понять дикторов можно, но с точки зрения закона реализация их инициативы невозможна просто в силу того, что законом защищается не голос, а фонограмма, созданная с его применением», — считает управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

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