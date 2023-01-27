Дикторы попросили Госдуму защитить их голоса от копирования искусственным интеллектом

«Нет ни норм, ни практики, ни понимания, как писать претензию. Заказчики ссылаются на договор, в котором есть пункты про отчуждение прав, право на переработку и право передачи третьим лицам. Поскольку в законе нет норм регулирования использования синтезированного голоса, разработчики применяют термины „отчуждение прав“ и „право на переработку“», — рассказали дикторы о проблемах с «кражами» голосов. Они требуют «новых правил и законов» в области синтеза голоса.