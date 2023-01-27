В США взрослая женщина выдала себя за 15-летнюю и начала ходить в школу

В городе Нью-Брансуик в штате Нью-Джерси взрослая женщина выдала себя за девочку-подростка, чтобы посещать занятия в средней школе. Об этом сообщает New Brunswick Today.
Женщина, чье имя не раскрывается, использовала для зачисления в школу поддельные документы. Она утверждала, что ей 15 лет, но вызвала подозрения, поскольку руководству учебного заведения не удалось установить ее родителей или законных опекунов.
Самозванка посещала занятия четыре дня перед тем, как обман был раскрыт. В последний день в качестве ученицы, когда ее допрашивали официальные лица, женщина попросила отчислиться. Однако ей запретили самостоятельно покинуть здание, указав, что она несовершеннолетняя. В этот же день выяснилось, что ей 29 лет — почти в два раза больше заявленного возраста.
Женщину арестовали за предоставление ложных документов. Ее мотивы пока не установлены. Некоторые ученики теперь опасаются за свою безопасность, руководство школы просит учащихся прекратить с ней общение. Одна из учениц, находившаяся в классе с задержанной и общавшаяся с ней, сказала, что никак не ожидала, что ее новая одноклассница окажется самозванкой.