В США взрослая женщина выдала себя за 15-летнюю и начала ходить в школу

Самозванка посещала занятия четыре дня перед тем, как обман был раскрыт. В последний день в качестве ученицы, когда ее допрашивали официальные лица, женщина попросила отчислиться. Однако ей запретили самостоятельно покинуть здание, указав, что она несовершеннолетняя. В этот же день выяснилось, что ей 29 лет — почти в два раза больше заявленного возраста.