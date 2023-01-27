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Путин увеличил ставки акцизов на сигареты, жидкости для вейпов и нагреваемый табак

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:25

Владимир Путин подписал закон, повышающий ставки акцизов на сигареты и папиросы на 2%, а на жидкости для вейпов и нагреваемый табак — на 11%. Документ вступит в силу 1 марта, сообщает ТАСС.

Акциз на сигареты и папиросы повысится до 2603 рублей за 1000 штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены (не менее 3536 рублей за 1000 штук). С 2024 года акциз вырастет до 2707 рублей плюс 16%, с 2025-го — до 2815 рублей плюс 16%.

В то же время закон отменяет акциз на устройства для вейпа и для нагревания табака. Жидкости подорожают до 20 рублей за миллилитр, в 2024 году — до 21 рубля, в 2025-м — до 22 рублей.

Минимальная цена на сигареты и папиросы вырастет на 4,5%, с 112 рублей до 117 рублей за пачку. Вся продукция, продаваемая по цене ниже, считается нелегальной.

18 января спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам разработать предложения о возможном запрете вейпов. На следующий день Роспотребнадзор поддержал идею.

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