В правительстве хотят создать списки разрешенных и запрещенных видеоигр

Эксперты считают, что создание списков запрещенных и разрешенных видеоигр приведет к противоположному результату: запрещенные игры просто будут скачивать с торрентов, российский игровой рынок лишится части денег, возможность контроля за индустрией только снизится, а в «правильные» патриотические игры не станут играть больше (да их сейчас и нет). В пример эксперты приводят Китай, который из‑за жесткой цензуры за несколько лет уничтожил собственный рынок видеоигр.