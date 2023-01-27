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В правительстве хотят создать списки разрешенных и запрещенных видеоигр

Семён Гудошников
Сегодня в 10:02

Департамент информационных технологий правительства предложил создать «каталог одобренных онлайн-игр». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо директора департамента Евгения Комара, которое он направил в Минцифры, Генпрокуратуру и Минпросвещения.

Этим ведомствам также было направлено декабрьское решение комиссии совета законодателей по информационной политике, в котором сформулированы предложения по защите детей от «негативного влияния компьютерных игр».

Среди предложенных мер — создание списка запрещенных видеоигр. По мнению комиссии, в популярных играх используются «скрытые вставки» и информация, «воздействующая на сознание и подсознание».

Помимо этого, комиссия предложила обязать разработчиков устанавливать вход в онлайн-игры через российские системы аутентификации и включить отечественные системы родительского контроля в перечень программ, обязательных к предустановке.

Эксперты считают, что создание списков запрещенных и разрешенных видеоигр приведет к противоположному результату: запрещенные игры просто будут скачивать с торрентов, российский игровой рынок лишится части денег, возможность контроля за индустрией только снизится, а в «правильные» патриотические игры не станут играть больше (да их сейчас и нет). В пример эксперты приводят Китай, который из‑за жесткой цензуры за несколько лет уничтожил собственный рынок видеоигр.

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КоммерсантМинпросвещения России
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