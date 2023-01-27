В Татарстане должность президента республики переименовали в раиса

Изменения вступят в силу через десять дней после дня опубликования закона. Согласно документу, в принятых до его вступления в силу правовых актах наименование «президент Республики Татарстан» считается равнозначным наименованию «раис Республики Татарстан», пока поправки не вступят в силу.