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В Татарстане должность президента республики переименовали в раиса

Рустам Абдуллин
Сегодня в 09:50

Рустам Минниханов подписал закон о внесении поправок в Конституцию Татарстана, по которому высшая руководящая должность в республике будет называться не «президент», а «глава (раис)». Документ опубликован на его сайте.

Изменения вступят в силу через десять дней после дня опубликования закона. Согласно документу, в принятых до его вступления в силу правовых актах наименование «президент Республики Татарстан» считается равнозначным наименованию «раис Республики Татарстан», пока поправки не вступят в силу.

Предполагалось, что Минниханов сохранит название своей должности «президент» до 2025 года, но все же было решено отказаться от переходного периода и начать использовать новое наименование высшего должностного лица.

Согласно другим поправкам, из Конституции республики исчезнет упоминание ее суверенитета, вместо нее пропишут «государственность». Также пропадет одно из требований к кандидату на пост главы Татарстана — обязательное владение русским и татарским языками.

Госсовет Татарстана изначально выступал против федерального закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ. Депутаты называли его противоречащим основам конституционного строя России как федеративного демократического государства и не учитывающим «исторические и национальные особенности».

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