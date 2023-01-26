Диснейленд в США закрыл аттракцион Splash Mountain из‑за романтизации рабовладельческого Юга

Тематический парк Диснейленд, расположенный в городе Орландо в США, закрыл аттракцион Splash Mountain из‑за того, что тот якобы представлял романтизированный образ рабовладельческого американского Юга. Об этом написал The New York Times.
Аттракцион был спроектирован более 30 лет назад и вдохновлен анимационной картиной «Песня Юга». Изначально он появился в калифорнийском парке, а спустя пару лет также открылся в Диснейлендах в Орландо и в Токио.
Хотя в японском парке и в парке в Анахайме Splash Mountain по-прежнему функционирует, во Флориде от него решили избавиться. Причиной стала критика со стороны посетителей. Они называли аттракцион расистским.
Дело в том, что в дизайне аттракциона использовались образы, типичные для южных штатов Америки начала XIX века. Среди изображенных героев были рабы, причем в Splash Mountain они изображены довольными и благодарными своим хозяевам.
В действительности же темнокожие рабы Юга часто подвергались мучениям. Они тяжело работали и беспощадно наказывались за любые проступки. Этим трагическим реалиям их жизни посвящены фильмы «12 лет рабства» и «Освобождение».
Руководство Диснейленда в Орландо решило не оскорблять чувства гостей парка и задумало перестроить аттракцион. В 2020 году его обещали оформить в стиле мультфильма «Принцесса и лягушка».
Splash Mountain вновь откроется, уже с новой концепцией, в 2024 году. По информации издания, аналогичный аттракцион в калифорнийском парке также реконструируют. Постигнет ли эта же участь аттракцион в Токио, неизвестно.