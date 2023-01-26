Ipsos: средний чек в аптеках России увеличился за год почти на 16%

Средний чек в аптеках на территории России по итогам третьего квартала 2022 года составил 622 рубля — это на 15,6% больше, чем годом ранее. Об этом {сообщили](https://www.vedomosti.ru/business/news/26.01.2023/960553-srednii-chek-v-rossiiskih-aptekah) «Ведомости» со ссылкой на аналитическую компанию Ipsos.
В сетевых аптеках средний чек оказался выше, чем в несетевых — он достиг 640 рублей. По словам менеджера по маркетингу Ipsos Шамиля Ахметзянова, рост показателя объясняется подорожанием лекарств.
При этом по сравнению с 2020 годом увеличение среднего чека в аптеках еще более серьезное: за два года он вырос на 25,6%. Другой причиной роста аналитики назвали покупки медицинских препаратов впрок людьми с хроническими заболеваниями.
Согласно опросам покупателей, 54% людей стали чаще покупать российские лекарства, а не их зарубежные аналоги из‑за увеличения цен. Еще 45% респондентов приобретали отечественные препараты из‑за отсутствия иностранных.
Более всего среди врачей с отсутствием необходимых лекарств столкнулись психиатры, аллергологи, гинекологи, педиатры и отоларингологи. Кардиологов, гастроэнтерологов, терапевтов, урологов и неврологов эта проблема затронула в наименьшей степени.