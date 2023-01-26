Фиби Уоллер-Бридж спродюсирует экранизацию романа Клаудии Люкс «Подпишите здесь»

Книга Люкс была опубликована только в октябре 2023 года. Она рассказала мрачную и смешную историю о мужчине, который работает в аду. Герой занимается заключением сделок, и условия его труда оставляют желать лучшего.
После наступления миллениума Пейот Трип (так зовут персонажа) придумывает план, как изменить его жизнь навсегда. Он задумывает убедить последнего члена семьи Харрисонов продать душу.
Люкс сама будет работать над сценарием пилотного эпизода сериала. Также она выступил исполнительным продюсером шоу вместе с Уоллер-Бридж и Дженни Робинс.