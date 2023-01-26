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Фиби Уоллер-Бридж спродюсирует экранизацию романа Клаудии Люкс «Подпишите здесь»

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:22

Английская актриса и сценарист Фиби Уоллер-Бридж, известная по сериалу «Дрянь», спродюсирует для Amazon Studios сериал по мотивам дебютного романа Клаудии Люкс «Подпишите здесь» («Sign Here»). Об этом сообщил Deadline.

Книга Люкс была опубликована только в октябре 2023 года. Она рассказала мрачную и смешную историю о мужчине, который работает в аду. Герой занимается заключением сделок, и условия его труда оставляют желать лучшего.

После наступления миллениума Пейот Трип (так зовут персонажа) придумывает план, как изменить его жизнь навсегда. Он задумывает убедить последнего члена семьи Харрисонов продать душу.

Люкс сама будет работать над сценарием пилотного эпизода сериала. Также она выступил исполнительным продюсером шоу вместе с Уоллер-Бридж и Дженни Робинс.

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