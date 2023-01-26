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Вышел новый трейлер фильма «Шазам! Гнев богов»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:37

На ютьюб-канале Warner Bros. Pictures появился новый трейлер фильма «Шазам! Гнев богов». Лента выйдет на экраны кинотеатров 17 марта и расскажет о продолжении приключений супергероя из фильма 2019 года.

В сиквеле подростку Билли Бэтсону, который превращается в супергероя Шазама, предстоит столкнуться с могущественными дочерьми Атласа. Антагонистки попытаются уничтожить Шазама и его друзей и отнять их силы.

В образе мстительных богинь в фильме появятся Хелен Миррен («Королева», и Люси Лью («Почему женщины убивают», «Ангелы Чарли»). К своим ролям вернутся Захари Леви, Ашер Энджел, Джек Дилан Грейзер, Адам Броди, Росс Батлер, Меган Гуд.

Также в картине можно будет увидеть Ди Джея Котрону, Грейс Кэролайн Карри, Фейв Херман, Иэна Чена, Хована Арманда, Марту Миланс, Купера Эндрюса, Джимона Хунсу. К франшизе присоединится Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история»).

Дэвид Ф. Сэндберг вновь выступит постановщиком, а Питер Сафран станет продюсером. Сценарий сиквела подготовили Генри Гайден и Крис Морган.

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