Вышел новый трейлер фильма «Шазам! Гнев богов»

На ютьюб-канале Warner Bros. Pictures появился новый трейлер фильма «Шазам! Гнев богов». Лента выйдет на экраны кинотеатров 17 марта и расскажет о продолжении приключений супергероя из фильма 2019 года.
В сиквеле подростку Билли Бэтсону, который превращается в супергероя Шазама, предстоит столкнуться с могущественными дочерьми Атласа. Антагонистки попытаются уничтожить Шазама и его друзей и отнять их силы.
В образе мстительных богинь в фильме появятся Хелен Миррен («Королева», и Люси Лью («Почему женщины убивают», «Ангелы Чарли»). К своим ролям вернутся Захари Леви, Ашер Энджел, Джек Дилан Грейзер, Адам Броди, Росс Батлер, Меган Гуд.
Также в картине можно будет увидеть Ди Джея Котрону, Грейс Кэролайн Карри, Фейв Херман, Иэна Чена, Хована Арманда, Марту Миланс, Купера Эндрюса, Джимона Хунсу. К франшизе присоединится Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история»).
Дэвид Ф. Сэндберг вновь выступит постановщиком, а Питер Сафран станет продюсером. Сценарий сиквела подготовили Генри Гайден и Крис Морган.