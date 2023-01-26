«Люди оттуда ломанутся»: депутат Госдумы предложил раздать землю в России европейцам

Замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев предложил бесплатно раздать землю в России европейцам и американцам. Это, по его задумке, поможет поднять демографию в РФ.
«Надо просто провести большую кампанию в Европе и Америке: „Приезжайте к нам, дадим по 10 гектар, будете у нас работать!“ Люди оттуда ломанутся. Семь миллионов людей, европейцев и американцев, у которых сейчас наступает ад и ужас, с удовольствием приедут к нам. Нужна другая культура, которая будет создавать произведения искусства, как раз про то, что это нормально — трое, четверо, пятеро, шестеро детей», — цитирует его слова Ura.ru.
Гусев отметил, что Россия потеряла десятки миллионов человек: «С 1991 по 2001 год на 12 миллионов человек нас стало меньше естественным образом, не считая уехавших. 8,6 миллиона вернулось в виде мигрантов».
Только за прошлый год, говорит депутат, население России стало меньше на полтора миллиона человек: 800 тыс. согласно официальной статистике и еще 800 тыс. — «эти самые „колобки“, которые покатились по всему свету».
Согласно прогнозу World Population Prospects, к 2100 году население России сократится на 33,2 млн человек по сравнению с 2021-м и будет составлять около 112,2 млн человек. По более оптимистичному варианту исследователей НИУ ВШЭ, к 2100 году в РФ будет проживать 137,5 млн человек. Горизонт прогнозирования Росстата заканчивается в 2036 году — к этому времени, по мнению ведомства, население страны будет составлять порядка 134–150 млн человек.