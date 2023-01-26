«Люди оттуда ломанутся»: депутат Госдумы предложил раздать землю в России европейцам

«Надо просто провести большую кампанию в Европе и Америке: „Приезжайте к нам, дадим по 10 гектар, будете у нас работать!“ Люди оттуда ломанутся. Семь миллионов людей, европейцев и американцев, у которых сейчас наступает ад и ужас, с удовольствием приедут к нам. Нужна другая культура, которая будет создавать произведения искусства, как раз про то, что это нормально — трое, четверо, пятеро, шестеро детей», — цитирует его слова Ura.ru.