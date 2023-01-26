В кинопрокат вышел триллер «Крушение» с Джерардом Батлером

В российский кинопрокат вышел триллер «Крушение», главную роль в котором сыграл Джерард Батлер. Его снял французский режиссер Жан-Франсуа Рише, известный по фильмам «Нападение на 13-й участок» и «Враг государства № 1».
Батлер исполнил в новой картине роль пилота пассажирского самолета Броуди Торранса, который должен перевезти опасного преступника — убийцу Луи Гаспара. Однако воздушное судно терпит крушение на затерянном острове.
Остров оказывается не пустынным: на нем орудуют вооруженные бандиты. Вскоре они захватывают всех выживших пассажиров в заложники. Чтобы помочь попавшим в ловушку людям, Торрансу приходится объединиться с Гаспаром.
Роль Гаспара в фильме исполнил Майк Колтер («Защитники», «Джессика Джонс»). Помимо него и Батлера, в ленте снялись Йосон Ан, Даниэлла Пинеда, Пол Бен-Виктор, Реми Аделеке, Джоуи Слотник, Эван Дейн Тейлор, Кларо де лос Рейес и Тони Голдуин.
Посмотреть фильм в кинотеатрах могут зрители старше 16 лет. Купить билеты на кинопоказы можно на сайте «Афиши».