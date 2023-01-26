Антипохмельный рамен и французский тост с блестками: в «Ровеснике» появилось студенческое меню

В московском баре Ровесник появилось специальное меню ко Дню студента. Оно подготовлено вместе с «Дзеном», представители которого поделились с «Афишей Daily» подробностями.
При создании slay-меню учитывались предпочтения студентов-зумеров. Его название отсылает к сленговому слову slay, которое означает высшую степень восхищения.
Автор slay-меню, шеф-повар и автор «Дзена» Григорий Мосин, переосмыслил классические рецепты специально для студентов. К примеру, антипохмельный рамен с рваной свининой приготовят на основе лапши быстрого приготовления, а во французский тост с яблоками добавят съедобный глиттер. Есть в меню и бургер «Слоппи Джо» от Григория Мосина — с фаршем и горчичным соусом.
Блюда из slay-меню можно заказать до 1 февраля, ознакомиться с ним поподробнее — в телеграм-боте «Ровесника». А еще гости бара могут получить комплимент от «Дзена» –– бесплатный френч тост за установку приложения платформы.