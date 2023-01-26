Реклама
Новости

Антипохмельный рамен и французский тост с блестками: в «Ровеснике» появилось студенческое меню

Семён Гудошников
Сегодня в 18:52

В московском баре Ровесник появилось специальное меню ко Дню студента. Оно подготовлено вместе с «Дзеном», представители которого поделились с «Афишей Daily» подробностями.

При создании slay-меню учитывались предпочтения студентов-зумеров. Его название отсылает к сленговому слову slay, которое означает высшую степень восхищения.

Автор slay-меню, шеф-повар и автор «Дзена» Григорий Мосин, переосмыслил классические рецепты специально для студентов. К примеру, антипохмельный рамен с рваной свининой приготовят на основе лапши быстрого приготовления, а во французский тост с яблоками добавят съедобный глиттер. Есть в меню и бургер «Слоппи Джо» от Григория Мосина — с фаршем и горчичным соусом.

Блюда из slay-меню можно заказать до 1 февраля, ознакомиться с ним поподробнее — в телеграм-боте «Ровесника». А еще гости бара могут получить комплимент от «Дзена» –– бесплатный френч тост за установку приложения платформы.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»