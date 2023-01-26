Röyksopp анонсировали выпуск сборника ремиксов на «Profound Mysteries II». Два трека уже в сети

«Profound Mysteries» — трехчастный проект. Первая часть вышла в апреле 2022 года, вторая — в августе, третья — в ноябре. До «Profound Mysteries» группа не выпускала альбомы восемь лет — дуэт и сейчас отзывается об этих записях как о некоторых концептуальных начинаниях, а не как о пластинках в своей дискографии.