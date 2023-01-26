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Röyksopp анонсировали выпуск сборника ремиксов на «Profound Mysteries II». Два трека уже в сети

Денис Ламехов
Сегодня в 18:14

Норвежский электронный дуэт Röyksopp анонсировал выход сборника ремиксов на композиции со второй части своего альбома «Profound Mysteries» — ремиксы на первую увидели свет в минувшем июле.

Две песни уже можно послушать: это версии трека «Oh, Lover», записанного с Сусанне Суннфер. Она также из Норвегии и множество раз работала с Röyksopp. Автор ремикса — французский музыкант, скрывающийся под псевдонимом NTO. Звучание первой версии более разреженное, второй — интенсивное.

«Profound Mysteries» — трехчастный проект. Первая часть вышла в апреле 2022 года, вторая — в августе, третья — в ноябре. До «Profound Mysteries» группа не выпускала альбомы восемь лет — дуэт и сейчас отзывается об этих записях как о некоторых концептуальных начинаниях, а не как о пластинках в своей дискографии.

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