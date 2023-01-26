«День из жизни, в котором меня уволили»: в соцсетях обсуждают тиктоки бывших сотрудников Google

«Хуже всего то, что, как мне кажется, [по поводу сокращений] ни с кем не советовались, все просто одновременно узнали о своей потере работы. Это было похоже на очень гнусную игру в русскую рулетку. В этих увольнениях нет никакой последовательности. Начальство не смотрело на производительность каждого работника, когда принимало решение, поэтому сначала это казалось случайностью», — сказала Цай и призналась, что «есть некоторое утешение», что уволили не только ее. По ее словам, она «мечтала работать в Google» и, несмотря на увольнение, «благодарна за исполненную мечту».