«День из жизни, в котором меня уволили»: в соцсетях обсуждают тиктоки бывших сотрудников Google

Николь Цай выкладывала в тиктоке ролики о своей жизни и работе в Google. Формат ее видео назывался «Day in the life» («День из жизни»). В одном из последних она сообщила, что попала под массовое сокращение.
Зачастую Цай показывала бесплатные «плюшки», которые она получала как сотрудник Google в офисах корпорации в Лос-Анджелесе. Судя по ее профилю в LinkedIn, девушка работала менеджером программы партнерских услуг с июля 2021 года.
Во многих подобных видео сотрудники компании показывают, как перед работой ходят в корпоративный спортзал, затем получают бесплатный завтрак и начинают рабочий день, делают перерыв на ланч и заканчивают трудиться около пяти часов, после чего ходят к массажисту или встречаются с друзьями.
22 января Цай выложила видео под заголовком «День из моей жизни, в котором меня увольняют из Google», которое собрало уже более 4 млн просмотров. За кадром девушка рассказывает, как проснулась из‑за «очень зловещего сообщения» от босса с просьбой проверить новости и электронную почту.
Цай показала экран ноутбука с уведомлением «Отказано в доступе» — она «потеряла доступ практически ко всему», в том числе к электронной почте и рабочему календарю. Девушка «плакала по телефону» своему боссу, для которого ее увольнение стало такой же неожиданностью.
20 января гендиректор Google Сундар Пичаи разослал сотрудникам электронное письмо с сообщением об увольнении 12 тыс. человек. По его словам, штат был расширен во время резкого роста в пандемию COVID-19, когда была «другая экономическая реальность».
«Хуже всего то, что, как мне кажется, [по поводу сокращений] ни с кем не советовались, все просто одновременно узнали о своей потере работы. Это было похоже на очень гнусную игру в русскую рулетку. В этих увольнениях нет никакой последовательности. Начальство не смотрело на производительность каждого работника, когда принимало решение, поэтому сначала это казалось случайностью», — сказала Цай и призналась, что «есть некоторое утешение», что уволили не только ее. По ее словам, она «мечтала работать в Google» и, несмотря на увольнение, «благодарна за исполненную мечту».
В другом видео Цай поблагодарила пользователей за поддержку, которая сделала «плохой день намного лучше». В комментариях девушке и другим уволенным писали, что «это просто работа» и они смогут найти другую.
«Это дикость: богатые компании типа Google позволяют себе такое. По крайней мере, они должны уведомлять о сокращениях за две недели и давать щедрое выходное пособие», — написал один из пользователей. Пичаи обещал солидные денежные компенсации уволенным, включающие выходное пособие в размере двухмесячного оклада плюс двухнедельную оплату за каждый год работы.
Тем временем в твиттере начали злорадствовать на тему сокращений в техногигантах, в том числе в русскоязычном сегменте. «Помните бум лайфстайл-тиктоков о беззаботном времяпрепровождении в бигтехе — с массажами, дорогими ланчами, непонятно на что утекающем времени, чувством превосходства и оторванностью от реальности в каждом кадре?», — писали пользователи и прикрепляли одно из таких видео.
Они шутили, что под увольнения в первую очередь попали именно те, кто снимал «день из жизни» и пользовался «плюшками» Google.
Google — не единственная крупная американская технологическая компания, сокращающая штат на фоне опасений надвигающейся рецессии. В прошлом году они столкнулись с ростом процентных ставок и инфляцией, что обрушило их акции и вынудило рекламодателей сократить расходы на онлайн-рекламу.