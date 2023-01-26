Джереми Реннер, пострадавший при уборке снега, пытался спасти своего племянника

Американский актер Джереми Реннер (наиболее известен по роли Соколиного Глаза из киновселенной Marvel), попавший в больницу с многочисленными травмами, пытался остановить снегоуборочную машину и спасти своего племянника, однако сам попал под ее гусеницы, пишет CNN со ссылкой на документы полиции.
Об инциденте стало известно в начале января, когда в ряде городов США прошел сильнейший снежный шторм. Согласно сообщению канала, Реннер воспользовался снегоуборочной машиной, чтобы вытащить грузовик племянника из снежного завала. Затем оставил ее, не включив аварийный тормоз.
Машина начала двигаться на племянника актера. Реннер не смог ее остановить и был затянут под гусеницы. У него диагностировали переломы 32 костей. К текущему моменту он уже выписался из больницы и успел посмотреть первую серию второго сезона «Мэра Кингстауна» (в нем Реннер играет одного из братьев МакКласки, занимающихся тюремным бизнесом) вместе со своей семьей.