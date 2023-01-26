Джереми Реннер, пострадавший при уборке снега, пытался спасти своего племянника

Машина начала двигаться на племянника актера. Реннер не смог ее остановить и был затянут под гусеницы. У него диагностировали переломы 32 костей. К текущему моменту он уже выписался из больницы и успел посмотреть первую серию второго сезона «Мэра Кингстауна» (в нем Реннер играет одного из братьев МакКласки, занимающихся тюремным бизнесом) вместе со своей семьей.