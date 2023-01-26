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В московском Artplay можно увидеть ожившие работы Фриды Кало, Сальвадора Дали и Леонардо да Винчи

Семён Гудошников
Сегодня в 16:19

В московском центре Artplay проходят две мультимедийные выставки, посвященные Фриде Кало и Сальвадору Дали. Они представлены в одном зале и чередуются друг с другом без точного времени начала сеансов.

Инсталляция, посвященная Дали, концентрируется на его подсознательном. Художник принимался за работу сразу после пробуждения, считая, что в этот момент мозг еще не освободился от подсознательных образов. Так он хотел воплотить один из приемов психоанализа.

В оживших картинах художника — парадоксы в сочетании форм и размеров («жидкие» предметы, животные с удлиненными конечностями), визуальные обманы (предмет оказывается не тем, чем кажется) и стремление бросить вызов традиционному искусству.

Секция, посвященная Кало, сопровождается рассказом от первого лица о ее жизненных перипетиях. Закадровый текст читает Марианна Шульц — актриса, дублировавшая Сальму Хайек в фильме «Фрида».

1 февраля на смену выставки про Кало придут ожившие работы Леонардо да Винчи. Зрители смогут увидеть «Джоконду», «Тайную вечерю», «Спасителя» и «Крещение» в мельчайших деталях. Их будут показывать по очереди с картинами Дали.

Мультимедийные выставки можно посетить в Artplay до 5 марта. Если вы планируете визит до 1 февраля, то ищите билеты здесь, а если позже — тут.

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Леонардо да ВинчиФрида КалоСальма ХайекМарианна Шульц
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