Театр Ковент-Гарден отказался от 33-летнего спонсорства нефтяной компании BP из‑за экоактивистов

Также, по его словам, компания помогала Ковент-Гардену в рамках экоинициатив и в восстановлении после пандемии. «Мы бы хотели поблагодарить BP за их поддержку, но мы согласились, что партнерство не будет продлено после декабря 2022 года, когда контракт BP подошел к концу», — добавил он.