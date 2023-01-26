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Театр Ковент-Гарден отказался от 33-летнего спонсорства нефтяной компании BP из‑за экоактивистов

Денис Ламехов
Сегодня в 16:45

Лондонский Королевский театр Ковент-Гарден прекратил 33-летнее сотрудничество с нефтегазовой корпорацией BP, пишет The Guardian.

Представитель театра заявил: «Мы благодарны BP за поддержку, которая позволила тысячам людей по всей стране бесплатно увидеть оперу и балет благодаря большим экранам BP (один из проектов компании, в рамках которого постановки театра показываются неограниченной аудитории в публичных местах в прямом эфире. — Прим. ред.)».

Также, по его словам, компания помогала Ковент-Гардену в рамках экоинициатив и в восстановлении после пандемии. «Мы бы хотели поблагодарить BP за их поддержку, но мы согласились, что партнерство не будет продлено после декабря 2022 года, когда контракт BP подошел к концу», — добавил он.

Экодвижение Culture Unstained отреагировало так: «Мы наблюдаем колоссальный сдвиг, практически полное неприятие сферой искусств бренда BP и его бизнеса, уничтожающего климат планеты».

В 2019-м сторонники другого движения, Extinction Rebellion, попытались сорвать трансляцию поставленной на подмостках театра оперы «Ромео и Джульетта» на большом экране BP, установленном на Трафальгарской площади в Лондоне. Они назвали свою версию постановки «Petroleo and Fueliet», что можно перевести как «Бензинио и Топливиетта».

Ранее от спонсорских соглашений с нефтегазовыми компаниями в свете выступлений экоактивистов отказались Национальная галерея, Королевский национальный театр и Британский институт кино. Сохраняют контракты Британский музей и Музей науки.

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