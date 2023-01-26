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В дилерских центрах закончились автомобили Lada Xray

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:22

В официальных дилерских центрах России закончились автомобили Lada Xray. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, автопроизводитель окончательно исключил Lada Xray из модельного ряда и убрал ее из перечня доступных к продаже.

В начале августа производитель выпустил последние экземпляры Lada Xray из оставшихся в наличии комплектующих.

А уже в сентябре глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что компания не будет возобновлять производство хетчбэка. Такое решение было принято, поскольку слишком большой комплект автокомпонентов, используемый в данном автомобиле, заблокирован сегодня для поставок.

В то же время из‑за дефицита автокомпонентов «АвтоВАЗ» был вынужден перейти на выпуск устаревших моделей в неполной комплектации. Так, производитель начал выпускать Lada Granta Classic 2022 года в упрощенной комплектации без подушек безопасности и системы ABS. Однако позже компании удалось вернуть эти опции в автомобиль.

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Автоваз
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Максим Соколов
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