В дилерских центрах закончились автомобили Lada Xray

В официальных дилерских центрах России закончились автомобили Lada Xray. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, автопроизводитель окончательно исключил Lada Xray из модельного ряда и убрал ее из перечня доступных к продаже.
В начале августа производитель выпустил последние экземпляры Lada Xray из оставшихся в наличии комплектующих.
А уже в сентябре глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что компания не будет возобновлять производство хетчбэка. Такое решение было принято, поскольку слишком большой комплект автокомпонентов, используемый в данном автомобиле, заблокирован сегодня для поставок.
В то же время из‑за дефицита автокомпонентов «АвтоВАЗ» был вынужден перейти на выпуск устаревших моделей в неполной комплектации. Так, производитель начал выпускать Lada Granta Classic 2022 года в упрощенной комплектации без подушек безопасности и системы ABS. Однако позже компании удалось вернуть эти опции в автомобиль.