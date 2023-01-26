В дилерских центрах закончились автомобили Lada Xray

В то же время из‑за дефицита автокомпонентов «АвтоВАЗ» был вынужден перейти на выпуск устаревших моделей в неполной комплектации. Так, производитель начал выпускать Lada Granta Classic 2022 года в упрощенной комплектации без подушек безопасности и системы ABS. Однако позже компании удалось вернуть эти опции в автомобиль.